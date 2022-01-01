الإتحاد العام للتجار والحرفيين يوضح بخصوص رفع سعر الخبز المدعم

نشر الإتحاد العام للتجار والحرفيين اليوم بيانا يتبرأ من دعوات بعض الخبازين لرفع سعر الخبز المدعم الى 15 دج. وأكد الإتحاد انه تم رفع مطالبهم للسلطات العمومية. ووفق ذات البيان إعتبر الإتحاد أن هذا السلوك سيعرض الخباز إلى العقوبات المعمول بها في مثل هذا الشأن”.

وبخصوص مطالب الخبازين إعتبرها الإتحاد على انها مشروعة وتم رفعا للسطات من أجل التكفل بها وقال وبيانه “تم رفعها إلى السلطات العمومية للتكفل بها, خاصة بعد ارتفاع اسعار جميع المدخلات في صناعة الخبز من خميرة ومحسنات ويد عاملة. وذلك قصد ضمان هامش ربح مقبول للخبازين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.

كما أشار الإتحاد إلى أن “مطالب الخبازين هي حاليا على طاولة الحكومة, وهذا بعد الاجتماعات الماراطونية, المنعقدة بمقر وزارة التجارة، بمشاركة ممثلين عن الخبازين تحت لواء الاتحاد، وبحضور كل القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة بالملف. وهذا تنفيذا لتعليمة الوزير الأول “.

من جهة اخرى ناشد الإتحاد الخبازين إلى “تغليب المصلحة العامة”, مؤكدا أن باب الحوار والنقاش لا زال مفتوحا مع الوزارة الوصية. وتابع في ذات البيان “تغليب لغة العقل والتحلي بالوعي والروح الوطنية وعدم التسرع برفع الأسعار عشوائيا يوم اول يناير 2022”.

ودعا الإتحاد العام للتجار والحرفيين كافة الخبازين إلى عدم الإنسياق وراء الاشاعات المغرضة والأخبار المغلوطة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. والغرض منها رزع الفتنة واستهداف قوت المواطن البسيط باستغلال مطالب المهنيين المشروعة لتمرير مؤامراتهم الدنيئة ومخططاتهم الخبيثة.