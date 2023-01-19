الإتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد إجراء نهائي خليجي 25 في موعده

أكد الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إجراء مباراة نهائي خليجي 25، والتي ستجمع منتخبا العراق ضد عمان، في موعدها المحدد.

وحسب بيان الإتحاد العراقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، فإن المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان.

قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع.

كما ختم بيان الإتحاد العراقي، ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل.