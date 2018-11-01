الإتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة يهنئ الجزائر بذكرى اندلاع الثورة

هنأ الإتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة المتكاملة، أمانة دولة الجزائر، الجزائريين، بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأورد في البيان الذي وقعه الأمين العام للاتحاد بوشيبة عبد الحق، أن ملحمة نوفمبر رسمت معالم الحرية والاستقلال وطرد الاستعمار.

وقال إنه من واجبنا احترام كل الرموز الوطنية والأحداث الهامة، وتذكر كل من كتب عليهم التاريخ بدماء طاهرة.

وبالمناسبة-يضيف- لا ننسى أن نكون أوفياء للشهداء والوطن، وواجبنا المقدس هو السلام والبناء والتنمية.

وأضاف أن الجزائر تفتخر بما قدمه الرجال المخلصون من إنجازات وسياسات راشدة وحكيمة، أثبتوا للعالم مكانة الوطن سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

ودعا إلى السير قدما لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة، في ظل التطورات الحديثة.