الإتحاد العربي في زيارة رسمية للفاف يوم ال13 مارس

يستضيف الإتحاد الجزائري لكرة القدم يوم ال13 مارس المُقبل وفد رسمي من الإتحاد العربي يتكون من 3 أعضاء.

في إجتماع عمل سيتم فيه تناول عديد النقاط أبرزها تبادل وجهات النظر في المشاكل الحالية لكرة القدم العربية.

وكذا العمل على تطوير العلاقة بين الإتحاد العربي لكرة القدم والهيئة الكروية الأولى في الجزائر.

وسيكون أيضا موضوع مُشاركة الأندية الجزائرية في منافسة كأس رابطة أبطال العرب أبرز محاور هذا الإجتماع.

وللتذكير فإن لقاء العمل المُبرمج بين الفاف والإتحاد العربي لكرة القدم جاء بطلب من هذا الأخير.

على أن يُغادر وفد الإتحاد العربي الجزائر يوم ال14 مارس.