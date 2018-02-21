الإتحاد العربي قد يحرم إتحاد بلعباس من المشاركة في البطولة العربية !

أسفر الإجتماع الـ64 للإتحاد العربي لكرة القدم الذي إنعقد يوم أمس بمدينة الرياض السعودية عن عدة قرارات تخص منافسة البطولة العربية في نسختها القادمة.

وأسفر الإجتماع الذي ترأسه الرئيس السابق للفاف “محمد روراوة” عن وضع الآلية المناسبة التي سيتم الإعتماد عليها في إطلاق البطولة العربية للأندية البطلة في نسختها الجديدة.

وسيشارك في البطولة العربية المقبلة 32 ناديا، حيث سيتم تحديد الأنندية المشاركة عن طريق الدعوات في النسخة الأولى وستكون هذه البطولة الأضخم والاكبر من حيث الجوائز للفريق البطل وللفرق المشاركة.

ويأتي قرار الإتحاد العربي ليبطل قرار الفاف التي إختارت إتحاد بلعباس لتمثيل الجزائر في المنافسة العربية، بما ان الإختيار سيكون من صلاحية الإتحاد العربي حيث البيان الذي تم نشره على صفحته الرسمية بتويتر.