الإتحاد العربي لتنمية الصادرات يقترح تنظيم معرض دولي بالجزائر

ناقش وزير التجارة كمال رزيق، رفقة الأمين العام للإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، السفير عبد المنعم محمد محمود، مقترح إقامة معرض دولي بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا اللقاء، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، وتطرق الأطراف إلى جملة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة.

وأكد محمد محمود على أهمية تنظيم هذا المعرض، والذي يشرف عليه هذا الاتحاد العربي، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم.

مضيفا أن هذا المعرض يقوم على استقدام عارضين ورجال أعمال، من مختلف دول العالم.

وحسب نفس المسؤول، فإن الاتحاد العربي يحوز على تجربة و شبكة علاقات هامة في هذا المجال، تسمح لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الأجانب بإنشاء شراكات جديدة.

ومن جانبه، رحب كمال رزيق بالمقترح، مؤكدا استعداد دائرته الوزارية لمرافقة أي مبادرة أو مشروع يخدم الاقتصاد الجزائري، ويسوق للمنتوج الوطني، ويفتح مجالات جديدة لشراكات ناجعة في شتى المجالات.

و أبرز الوزير دور الجزائر الاستراتيجي اقتصاديا، سيما في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي جعلت منها اليوم قبلة لكل الراغبين في الاستثمار الجاد عبر العالم.