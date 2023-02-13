الإتحاد العربي لكرة القدم يُطلق مُسمى جديد على بطولة الأندية
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن اطلاق تسمية النسخة القادمة لبطولة الأندية العربية.
وحسب بيان الإتحاد العربي لكرة القدم، عبر تويتر، فإن رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن تسمية النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية بكأس الملك فهد للأندية.
وأوضح البيان، أن تسمية البطولة العربية للأندية بكأس الملك فهد للأندية، ستكون خلال النسخة المقبلة التي ستنطلق هذه السنة 2023.
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سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن إطلاق مسمى #كاس_الملك_سلمان_للاندية على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023. pic.twitter.com/fVmS1470yg
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023
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