الإتحاد العربي للقضاة يندد بحادثة مجلس قضاء وهران

ندد الإتحاد العربي للقضاة بما أسماه محاولات ترهيب القضاة في الجزائر.

وقال الإتحاد في بيان له أن ما جرى في مجلس قضاء وهران يعتبر تقيد للحقوق الدستورية للقضاة في الدفاع عن استقلالية القضاء.

وأكد البيان على اصطفاف القضاة في انحاء الوطن العربي خلف القضاة الجزائريين، ومناصرتهم لهم.

واشار البيان إلى أن الحق في الإضراب هو حق مشروع كفلته الدساتير الوطنية والمعايير الدولية، وجرت علی الممارسة من كافة الھیاكل القضائیة في الوطن العربي، سیما في تونس ولبنان وفلسطین وغیرھا.

وقال أن أي انتقاص من حقوق القضاة في التنظیم والممارسة النقابیة ھي محاولات تقع إطار المخالفة الدستوریة.

وطالب الاتحاد السلطات الجزائریة بتوفیر الحمایة اللازمة للقضاة، ووقف كافة أشكال المساس بالقضاة وحقوقھم الدستوریة، والاستجابة الفوریة لمطالب النقابة

الوطنیة للقضاة الجزائریین عبر انتھاج وسائل الحوار مع القضاة، وصولاً لتجاوز ھذه الأزمة وإنصاف القضاة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بھا الجزائر .

تابع الاتحاد العربي للقضاة التطورات الأخیرة على المشھد القضائي في الجزائر، والذي انطوى على انتھاكات متكررة وخطیرة بشأن كرامة وسلامة واستقلال القضاة الجزائریین.