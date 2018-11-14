الإتحاد العربي مرتاح لجاهزية وهران لإحتضان الكأس العربية 

الرياضة
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الإتحاد العربي مرتاح لجاهزية وهران لإحتضان الكأس العربية  كرة اليد
بقلم وليد كويني

أبدى لوفد الاتحاد العربي الذي يزور وهران إرتياحه لتحضيرات عاصمة الغرب تحسبا لاحتضانها للكأس العربية للأندية الحائزة على الكؤوس المقررة في مارس 2019.

وحل الوفد بقيادة الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الصغيرة عبد الله عليان، بوهران مساء أول أمس، حيث باشر مهمته في اليوم الموالي.

وتنقل إلى بعض المنشآت الفندقية بالمدينة المبرمجة لإستضافة الوفود المشاركة في البطولة، قبل أن يتفقد القاعة متعددة الرياضات بقديل.

قبل أن يغادروا غدا وهران في إنتظار تقديم تقريرهم النهائي إلى الجهات المعنية بالإتحاد العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.


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