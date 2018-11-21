الإتحاد العربي يشكر مناصر سوسطارة الذي حضر مواجهة المريخ

عبر الإتحاد العربي لكرة القدم عن شكره لمناصر إتحاد العاصمة الذي كان متواجدا بملعب “أم درمان” أمسية اليوم الأربعاء.

لمناصرة فريقه في مواجهة المريخ السوداني التي إنتهت بفوز المحليين برباعية كاملة لهدف في ذهاب الدور ال16 لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

ونشر الإتحاد العربي صورة للمناصر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مباشرة بعد نهاية المواجهة.

وأرفقها بعبارة:”خصصت إدارة نادي المريخ السوداني مساحة مناسبة في مدرجات الملعب لجماهير فريق إتحاد الجزائر .. وشكراً لهذا المشجع الجزائري على حضوره وشكراً لإدارة نادي المريخ”.