الإتحاد العربي يعيّن حكما موريتانيا لمباراة شبيبة الساورة والكويت الكويتي

عيّن الإتحاد العربي طاقم تحكيم من موريتانيا لإدارة مباراة شبيبة الساورة والضيف الكويت الكويتي.

كما قال الإتحاد العربي، عبر بيان له، اليوم الأحد، إنّ الحكم بيد الحان سيكون حكما رئيسيا، رفقة كل من مساعديه يوسف محمد وبون أنجاي إلى جانب بوبكر صار سيديرون القمة التي ستجري ضمن اياب الدور التمهيدي الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

كما ستلعب المباراة يوم 21 مارس بملعب ميلود هدفي، التي انطلقت عملية بيع تذاكرها اليوم عبر منصة “تذكرتي”.

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