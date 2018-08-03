الإتحاد العربي يمنح مهلة إضافية للأندية المشاركة في البطولة العربية

أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم، عن تمديده فترة تسجيل لاعبي الأندية المشاركة في البطولة العربية، إلى تاريخ 16 أوت الجاري.

وكشف الإتحاد العربي لكرة القدم في بيان له، أن الأندية المشاركة في البطولة العربية، بإمكانها تسجيل لاعبيها الجدد إلى غاية 16 أوت الجاري.

وستستفيد الأندية الجزائرية، على غرار وفاق سطيف، اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، من هذا القرار، باعتبارها ممثلة الجزائر في هذه البطولة.

وأوضح الإتحاد العربي، أنه يجب أن لا يتعدى عدد اللاعبين المسجلين في القائمة النهائية لكل فريق، 30 لاعبا، كحد أقصى.