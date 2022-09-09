الإتحاد العربي يهنئ الفاف على نجاح البطولة العربية لأقل من 17 سنة

قدم الإتحاد العربي لكرة القدم، شُكره للإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”. عقب نجاح بطولة كأس العرب لأقل من 17 سنة. التي إحتضنتها الجزائر.

وغرد الحساب الرسمي، للإتحاد العربي عبر تويتر، عقب المباراة النهائية:” شكرا للإتحاد الجزائري لكرة القدم، على الإستضافة الناجحة”.