الإتحاد العربي يوافق على مُشاركة نادي جزائري ثالث والمولودية الأقرب

تقرر رسميا مُشاركة نادي جزائري ثالث في البطولة العربية المُقبلة إضافة إلى وفاق سطيف وإتحاد العاصمة بعد موافقة الإتحاد العربي لكرة القدم.

وتم خلال إجتماع المكتب الفيدرالي الذي جرى اليوم الخميس بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تأكيد موافقة الإتحاد العربي لكرة القدم على طلب الإتحاد الجزائري.

هذا وأفادت مصادر مُقربة لموقع “النهار أونلاين” أن أعضاء المكتب الفيدرالي بقيادة الرئيس خير الدين زطشي رشحوا فريق مولودية الجزائر كمُمثل ثالث.

في إنتظار مُراسلة الإتحاد العربي رسميا وإعلامه بقرار الفاف ،وللتذكير فإن أشغال المكتب الفيدرالي إنتهت منذ نصف ساعة تقريبا.