عاجل

“الإتحاد العربي” يُهنئ الخضر بالتأهل لكان الكاميرون

الرياضة
  • -
  • 0
“الإتحاد العربي” يُهنئ الخضر بالتأهل لكان الكاميرون صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

هنأ الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري عقب تأهله لمُنافسة كأس أمم إفريقيا 2022 المُقررة بالكاميرون.

الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تغريدة جاء فيها:

“يهنئ الاتحاد العربي لكرة القدم منتخبات السودان والجزائر ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا وجزر القمر على تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022″.
وأضاف الحساب:”يتمنى الاتحاد العربي التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات العربية في الاستحقاقات القادمة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=979161

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com