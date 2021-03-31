“الإتحاد العربي” يُهنئ الخضر بالتأهل لكان الكاميرون

هنأ الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري عقب تأهله لمُنافسة كأس أمم إفريقيا 2022 المُقررة بالكاميرون.
الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تغريدة جاء فيها:
“يهنئ الاتحاد العربي لكرة القدم منتخبات السودان والجزائر ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا وجزر القمر على تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022″.
وأضاف الحساب:”يتمنى الاتحاد العربي التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات العربية في الاستحقاقات القادمة”.
#تهنئة |
يهنئ الاتحاد العربي لكرة القدم منتخبات #السودان و #الجزائر و #مصر و #تونس و #المغرب و #موريتانيا و #جزر_القمر على تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022,.
ويتمنى التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات العربية في الاستحقاقات القادمة. pic.twitter.com/dZnXDZx9mJ
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 31, 2021
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