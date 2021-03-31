“الإتحاد العربي” يُهنئ الخضر بالتأهل لكان الكاميرون

الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تغريدة جاء فيها:

“يهنئ الاتحاد العربي لكرة القدم منتخبات السودان والجزائر ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا وجزر القمر على تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022″.

وأضاف الحساب:”يتمنى الاتحاد العربي التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات العربية في الاستحقاقات القادمة”.

#تهنئة |

يهنئ الاتحاد العربي لكرة القدم منتخبات #السودان و #الجزائر و #مصر و #تونس و #المغرب و #موريتانيا و #جزر_القمر على تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022,.

ويتمنى التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات العربية في الاستحقاقات القادمة. pic.twitter.com/dZnXDZx9mJ

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 31, 2021