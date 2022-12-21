الإتحاد الفرنسي يتخذّ قرارا مهما بشأن العنصرية اتجاه لاعبيه

أعلن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، عبر بيان له على الموقع الرسمي أن لاعبيه تعرّضوا لعنصرية مقيتة وكراهية. عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكّد أنه سيرفع دعوة قضائية ضد كل من قام بالمساس بشخصية اللاعبين.

وقال الإتحاد الفرنسي أنه سيقوم بملاحقة كل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين استهدفوا لاعبي “الديكة” بتعليقات عنصرية بعد الخسارة في نهائي المونديال.

وأكّد البيان في منشوره على “تويتر”:بعد نهائي المونديال تعرّض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات غير مقبولة عنصرية وتحمل كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف :” الإتحاد الفرنسي سيتقدّم بشكوى ضد أصحابها”.

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