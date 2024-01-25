الإتحاد الفرنسي يرفض إعارة رونار لمنتخب كوت ديفوار

رفضت الاتحادية الفرنسية لكرة القدم إعارة مدرب المنتخب النسوي الفرنسي هيرفي رونار لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم.

وقال موقع “كنال بلوس” في حديثه لرئيس الإتحاد الفرنسي فيليب ديالو، آن الأخير يرفض تسريح مدربه رونار إلى فريق ساحل العاج.

وكان الإتحادان الفرنسي و العاجي لكرة القدم قد دخلا في مفاوضات للحصول على خدمات “الثعلب” الذي يملك شعبية جارفة في كوت ديفوار.

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