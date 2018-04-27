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الإتحاد الفلسطيني يعين مدربا جزائريا على رأس منتخبه الأول

الرياضة
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الإتحاد الفلسطيني يعين مدربا جزائريا على رأس منتخبه الأول
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تعيين المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الفلسطيني.

وجاء اختيار نور الدين ولد علي، لتولي هذا المنصب، بالنظر لمعرفته الجيدة للمنتخب الفلسطيني، بحكم تواجده ضمن الطاقم الفني السابق للمنتخب.

وسيباشر المدرب الجزائري مهامه الجديدة، بالتحضير لوديتي العراق، والكويت، المبرمجتين يومي 7 و17 ماي، على التوالي.

يذكر أنّ الإتحاد الفلسطيني، أنهى مهام مدربه البوليفي خوليو سيزار، بعد أربعة أشهر فقط من التعاقد معه، بعد خسارته أمام عمان بنتيجة 1-0.

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