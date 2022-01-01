الإتحاد القطري يطالب الجماهير الجزائرية القيام بهذه الخطوة لإرجاع مبلغ التذاكر

أصدر الإتحاد القطري لكرة القدم بيانا هاما في حق الأنصار الجزائريين الذين كانو ينوون مشاهدة مباراة الخضر أمام غامبيا اليوم “الملغاة”.

وكشف الإتحاد القطري عن السبب الرئيسي. حينما قال “لقد تقرر الغاء المباراة الودية التي تجمع منتخب الجزائر و غامبيا على ملعب سحيم بن احمد بنادي قطر بسبب ظهور بعض الاصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب غامبيا”.

كما أضاف. عن الطريقة التي سيعوّض بها الانصار الجزائريين الذين إقتنوا تذاكر المباراة حيث نصحهم “على الجماهير التي قامت بشراء تذاكر المباراة سيتم التواصل معها من قبل المعنيين بالأمر لإرجاع مبلغ التذاكر”.