الإتحاد القطري يكشف موعد استئناف الدوري

الرياضة
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الإتحاد القطري يكشف موعد استئناف الدوري
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الإتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد استئناف منافسة الدوري القطري، والتي تم تحديده بتاريخ الـ20 من شهر جويلية المقبل.

وأوضح الإتحاد القطري، في بيان رسمي له: “تماشيا مع الإجراءات الوقائية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، يستكمل ما تبقى من النشاط الرياضي اعتبارا من 20 جويلية”.

وأضاف ذات البيان: “هذا القرار، جاء بعد إجراءات ايقاف المنافسة التي تم اتخاذها في وقت سابق، بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وبهذا يكون مهاجم الخضر بغداد بونجاح، وناديه السد، بالإضافة للعديد من اللاعبين الجزائريين الناشطين في قطر،  على موعد مع العودة لأجواء المنافسة في الـ20 من جويلية المقبل.


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