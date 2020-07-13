الإتحاد الكاميروني لكرة القدم يخلط حسابات الكاف

أعلن رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، سيدو مبومبو، اعتذار بلاده عن استضافة، مباريات نصف نهائي، ونهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وعقد سيدو مبومبو، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، قال فيه: “لن نتمكن من استضافة مباريات دوري الأبطال”.

وأضاف رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم: “أخطرنا “الكاف”، برفض حكومة بلدنا استضافة هذه المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وبهذا يكون الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد أخلط حسابات “الكاف”، التي اختارت في وقت سابق الكاميرون، لإتمام الدورين المتبقيين من هذه المنافسة.