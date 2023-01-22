الإتحاد الليببي يقيل المدرب مارتينيز

قام الإتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد. بإقالة مدرب المنتخب الوطني المحلي كورينتين مارتينيز

وقالت قناة “بين سبورت” القطرية، أن قرار الاتحاد الليبي جاء بعد فشل المدرب ماريتينيز في قيادة لاعبيه لتجاوز الدور من منافسة كأس افريقيا للمحليين.

وكان منتخب ليبيا قد انهزم في أول مبارياته أمام المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، وينهزم أمام موزمبيق في حين فاز أمام إثيوبيا.

واحتل منتخب “الفرسان” المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط فقط.

وكان صاحب 52 عاما قد تولى تدريب المنتخب الليبي في افريل خلفا للمدرب كليمنتي.

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