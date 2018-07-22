الإتحاد المصري يدخل الخط للتعاقد مع “فان مارفيك” و”داليتش”

وضع الإتحاد المصري لكرة القدم الثنائي “بيرت فان مارفيك” و”زلاتكو داليتش” في القائمة الثانوية تحسبا لفشل صفقة التعاقد مع المدرب البوسني “وحيد حاليلوزيتش”.

حيث أكد موقع “اليوم السابع” المصري أن الرئيس هاني أبو ريدة وضع المدرب الذي قاد المنتخب الأسترالي في مونديال روسيا “فان مارفيك” خيارا ثانيا وراء البوسني.

فيما تواجد إسم المدرب الذي صنع المفاجأة وقاد كرواتيا لنهائي كأس العالم “زلاتكو داليتش” كمرشح ثالث لخلافة المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر”.

ويُذكر أن وسائل الإعلام المحلية أطلقت شائعات مفادها قُرب تعاقد رئيس الفاف خير الدين زطشي مع المدرب الهولندي فان مارفيك لخلافة ماجر.