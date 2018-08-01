الإتحاد المصري يعين أغيري مدربا جديدا للفراعنة

اتفق الإتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري، ليتولى هذا الأخير تدريب المنتخب المصري خلفا للمقال هيكتور كوبر.

وأكد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، مجدي عبد الغني، توصل الهسءة المصرية لاتفاق نهائي مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

وصرح مجدي عبد الغني لموقع “كووورة”: “تم الإتفاق مع خافيير أغيري، لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات، مقابل 120 ألف دولار شهريا”.

وأضاف: “تم وضع بند في عقد أغيري، يسمح للإتحاد المصري بفسخ عقد المدرب، في حال فشله في التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2019”.

يذكر أن الإتحاد المصري كان في اتصالات متقدمة مع المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش، قبل اختياره لأغيري كخليفة لهيكتور كوبر.