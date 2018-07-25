الإتحاد المصري يُحدد المدرب الجديد للفراعنة

يقترب الإتحاد المصري لكرة القدم من تعيين المدرب المكسيكي “خافيير أغيري” على رأس العارضة الفنية للمنتخب المصري خلفا للمدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر”.

حيث كشف موقع “اليوم السابع” المصري اليوم الأربعاء أن المدرب السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني رحب بالإقتراح المالي للرئيس هاني أبوريدة.

ووافق أغيري على نيل 1.5 مليون دولار سنويا إضافة إلى إستقدامه مُدربين مُساعدين يتحمل هو رواتبهم الشهرية ما جعل الإتحاد المصري يُعجب بذلك.

وبهذا إبتعد المدرب البوسني السابق للمنتخب الوطني الجزائري وحيد حاليلوزيتش عن تدريب زملاء النجم محمد صلاح بسبب مطالبه المالية التعجيزية.