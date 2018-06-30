الإتحاد المصري يُشدد الخناق على الفاف وزطشي !!

يبدو أن الإتحاد المصري لكرة القدم يُنافس نظيره الجزائري بقوة في كل الأسماء المُرشحة لتدريب المنتخب الوطني الجزائري.

حيث كشف موقع “اليوم السابع” المصري أن هاني أبوريدة قدم عرضا رسميا للمدرب الألماني المُنتهي عقده مع منتخب نيجيريا “جيرنو روهر “لكن الأخير طالب بمليون و100 ألف دولار شهريا.

وأضاف نفس الموقع أن المدرب الفرنسي السابق للمنتخب السنغالي “ألان جيراس”تلقى أيضا عرضا من الإتحاد المصري وطالب ب800 ألف دولار.

ويُذكر أن الثنائي المذكور يتواجد أيضا في مفكرة رئيس الفاف خير الدين زطشي مايجعل الأخير في مهمة صعبة لخطف المدرب الأنسب للخضر.