الإتحاد المصري يُـبعـد 7 لاعبين بعد الإخفاق في روسيا !!

ينوي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، فرض عقوبات على لاعبي المنتخب مصري بعد الإخفاق في مونديال روسيا وتذيل المجموعة الأولى.

وووفقا لموقع “اليوم السابع”، فإن أبو ريدة أكد أن بعض اللاعبين صوروا فيديوهات وأرسلوها لإحدى القنوات، خلال معسكر المنتخب في روسيا.

وذكر الموقع، أن تصريحات أبو ريدة كشفت عن نية الأخير استبعاد 7 لاعبين، كانوا السبب الرئيسي في واقعة التسجيل للقنوات الفضائية.

وهم عصام الحضري، ومحمد النني، وكهربا، وعمرو وردة، وأحمد المحمدي، وسعد سمير، ومحمود حسن “تريزيغيه”.