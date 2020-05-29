الإتحاد المغربي يبدأ تحركاته لخطف موهبة سان تيتيان من الخضر

يسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم، لإقناع موهبة نادي سان تيتيان الفرنسي، بلال بن خاديم، بالانضمام لأسود الأطلس، وتفويت الفرصة على المنتخب الجزائري في الإستفادة من خدماته.

وكشف تقارير صحفية، أن مسؤول في الإتحاد المغربي لكرة القدم، بادر في الإتصال باللاعب، كخطوة أولى لمحاولة اقناعه بحمل ألوان أسود الأطلس.

ويسعى الإتحاد المغربي، تعويض ما فاته في وقت سابق، مع عديد المواهب التي كانت لها فرصة الإختيار بين المنتخب المغربي، ونظيره الجزائري، لتستقر معضمها على اختيار الخضر، على غرار إسماعيل بن ناصر.

يذكر أن بلال بن خاديم، من أب جزائري، وأم مغربية، ويملك حاليا عروض مميزة من أندية أوروبية، على غرار آسي ميلان الإيطالي، وفالنسيا الإسباني.