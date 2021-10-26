الإتحاد الموريتاني يعين اللاعب السابق لشبيبة بجاية مدربا رئيسيا

أعلن الإتحاد الموريتاني لكرة القدم الذي يترأسه أحمد ولد يحي أحمد عبد الرحمان عن تعيين اللاعب السابق في شبيبة بجاية أحمد ايت واعراب مدربا لمنتخب أقل من 23 عاما.

وإنضم آيت واعراب إلى الطاقم الفني للمنتخب الموريتاني الشقيق في وقت سابق حيت إشتغل مساعد مدرب للناخب الأسبق كورونتا مارتينز، وكانت مهمة صاحب الـ 39 عاما متمثلة فقط في تحليل فيديوهات المباريات ومراقبة مباريات المنتخبات المنافسة، كما يملك التقني الجزائري خبرة عمل في نادي ليون دوشار الفرنسي وكان يعمل مدربا مساعدا للجزائري مقدم.

وسبق له و أن ارتدى زي فريق “الجياسامبي” موسم 2009-2010، في منصب متوسط ميدان هجومي، كما لعب لأندية فرنسية وقبرصية قبل أن يقرّر الإعتزال عام 2014.