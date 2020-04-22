الإتحاد الهولندي لكرة القدم يعلن نهاية الموسم !

قرر الاتحاد الهولندي إنهاء الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا في “هولندا” وفي مختلف بقاع العالم.

يأتي هذا القرار بعد أن كان الحكومة الهولندية قد قررت تمديد الحظر في المناسبات العامة كالمنافسات الرياضية والحفلات الموسيقية إلى غاية 1 سبتمبر المقبل.

وسيتشاور الإتحاد الهولندي مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يضغط من أجل إستئناف مختلف البطولات، وذلك من أجل تحديد الأندية التي ستشارك قاريا.

وجاء في بيان رسمي للإتحاد الهولندي: “أصبح موقفنا واضحا بعد تمديد الحظر في المناسبات العامة وفعاليات الرياضة إلى غاية 1 سبتمبر”.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد طالب من الإتحادات أن تنهي الموسم قبل 03 أوت المقبل وبالتالي فإن الموسم الكروي في هولندا قد انتهى.