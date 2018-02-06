الإتحاد الهولندي يُعين أسطورته  مُدربا للمنتخب الأول

أعلن الإتحاد الهولندي لكرة القدم بصفة رسمية تعيين الأسطورة “رونالد كومان” مُدربا للمنتخب الأول بعقد يمتد لغاية مونديال 2022.

وجاء ترسيم المُدافع الدولي الهولندي السابق في منصبه الجديد اليوم الثلاثاء ليكون خليفة المُدرب المُستقيل في نوفمبر الماضي “ديك أدفوكات”.

الذي فشل في تأهيل “الطواحين” لمونديال 2018، وكان كومان قد أُقيل من منصبه كمدرب لنادي إيفرتون الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

وستكون مُهمة صاحب التسديدات القوية السابق هي قيادة زملاء روبن للتأهل لكأس أمم أوروبا سنة 2020 وإعادة بريق الكرة الهولندية.