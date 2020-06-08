الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين يدعو إلى تأجيل دفع الضرائب سنة على الأقل

دعا، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة الاستشارية الوطنية للدراسات القانونية وقضايا المنازعات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، مصطفى معزوز، بتأخير الجباية.

كما طالب معزوز، في تصريح له للإذاعة الوطنية، التساهل في التعامل مع الضرائب وتأجيلها سنة على الأقل لمعالجة تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد.

ودعا في نفس الوقت الى اعتماد التكنولوجيات الحديثة في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تأخر في تسليم وحدات سكنية.

وأكد معزوز انّ عودة ورشات العمل تستدعي بالضرورة توفير النقل، و تنظيم مواقيت العمل للعمّال مع تأخير الجبائية مدة سنة كاملة، وذلك لبثّ النشاط فيها.

كما دعا معزوز مؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية المنصوص عليها للوقاية من وباء كورونا.

و أضاف ذات المتحدث، أنه تزامنا مع عودة بعض المؤسسات والنشاطات التجارية للعمل تدريجيا، فإنّ مؤسسات البناء والأشغال العمومية ترتكز على محرّك النشاطات الاقتصادية وهي وسائل النقل التي تسهّل نقل السلع وخاصة العمال.

وأشار معزوز الى ضرورة إيجاد آليات بديلة للحفاظ على استمرارية المشاريع.