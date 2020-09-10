الإتحاد الوطني لعمال التربية يقترح تفويج الأقسام وزيادة ساعات إضافية

ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، المقترحات التي ستقدمها نقابته لوزارة التربية بعد امتحان شهادة البكالوريا.

وأورد صادق دزيري، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن مقترحات نقابته الخاصة بضمان تطبيق البروتوكول الصحي، تتعلق بالتباعد، بتفويج الأقسام، بتنظيم وقت خاص وتكييف البرامج والدروس.

وأوضح ذات المتحدث، إن هذا المقترح يتطلب تأطيرا بيداغوجيا، وتضحيات من قبل الأساتذة، ولكن بمقابل مادي.

مضيفا أنه وفي حال خوض تجربة تفويج الأقسام، سنضطر إلى زيادة ساعات إضافية واستغلال يوم العطلة، ولذلك يجب تثمين الساعة الإضافية بما لا يقل عن 1000 دينار لتحفيز الأساتذة.

وأشار دزيري، إلى أنه يجب التركيز مستقبلا على التعليم عن بعد بتوفير كل شروطه من تحسين تدفق شبكة الانترنيت والتوجه نحو الرقمنة لفتح منصات علمية.

وشدد ذات المسؤول، على ضرورة التطبيق الجدي للبروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا في امتحانات شهادة البكالوريا، مؤكدا أن نجاح هذا البروتوكول سيكون بمثابة امتحان نستفيد منه في الدخول المدرسي المقبل.

كما أكد المتحدث أن البروتوكول طبق بجدية من قبل المؤطرين الذين أدوا واجبهم باحترافية في امتحان شهادة التعليم المتوسط.