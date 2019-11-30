الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين يؤيد الإنتخابات ويندّد بلائحة البرلمان الأوروبي

ندّد عبد اللطيف بوضياف الأمين العام للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي.

وأضاف بوضياف خلال تجمع طلابي لأكثر من 1000 طالب تحت شعار “الطالب والمواطنة”، أنه لا بد من تعبيد الطريق نحو الافضل.

من جهته ثمن الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين جهود الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية.

وأكد ذات المتحدث، أنه حان وقت الحوار والتشاور بعيدا عن الحسابات الحزبية، لأن المشهد السياسي ينتظر هبة كبيرة لدعم الإنتخابات.

وأضاف بوضياف أن العملية الإنتخابية ستكون ردا على التكالب الخارجي الأعمى المدعوم من الأطراف السياسية الداخلية.

كما أشار في ذات السياق، إلى أن الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين مستعدون لتقديم التضحيات لإنجاح المسار الإنتخابي.