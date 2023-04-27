الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يُعزي في وفاة الوزير السابق حمداني

بعث الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برسالة تعزية إلى عائلة وزير الفلاحة السابق عبد الحميد حمداني.

وجاء في رسالة التعزية: “على إثر سماعنا وأعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالمصاب الجلل الذي حلّ بعائلة حمداني. في وفاة الغفور له بإذن الله وزير الفلاحة سابقا عبد الحميد حمداني تغمده الله بواسع رحمته”. لا يسع الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برئاسة ديلمي عبد اللطيف في هذه الفاجعة الأليمة إلا أن يتقدم لعائلة الفقيد بأحر التعازي وأزكى المواساة. بقلب متأثر لعائلة المرحوم في هذا المصاب الجلل الذي وصفه عز وجل بـ”مصيبة الموت”. كما نشاطركم أحزانكم وآلامكم ونقول ما يرضي خالقنا والتضرع لله العزيز الغفور. أن يلهمكم وكا من عرف الفقيد الصبر والسلوان وأن يستبدلكم محبته صبرا جميلا وثوابا عظيما”.