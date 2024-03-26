الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يشيد بوفرة المنتجات الفلاحية خلال رمضان

أشاد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بوفرة مختلف المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان وبأسعار في متناول الجميع، معبرا عن امتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاهتمامه البالغ بالقطاع الفلاحي.

وأوضح بيان الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برئاسة أمينها العام. ديلمي عبد اللطيف، استوقفها منذ بداية شهر رمضان المبارك وفرة مختلف المنتوجات الفلاحية (خضر وفواكه)”.

و تابع: “واليوم ونحن في الثلث الثاني من الشهر الكريم لازالت هذه المنتوجات الفلاحية تغمر الأسواق. وبأسعار في متناول الجميع، تصل إلى أكثر من عشرين نوعا وبجودة عالية. يتعب الفلاح في توفيرها والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي، وأحيانا يباع المنتوج الفلاحي دون تكلفة الانتاج”.

كما عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد عن امتنانها وشكرها وتقديرها لعمل الفلاحيين، اعترافا منها بعملهم الدؤوب المساهم والمدعم للأمن الغذائي.

كما أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد، ومن خلالها كل الفلاحين والمنتجين، بأنهم مدينون لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاهتمامه البالغ بالقطاع الفلاحي، وعلى وجه الخصوص وقوفه بجانب الفلاحين، ويتجلى ذلك- يضيف المصدر ذاته- من خلال دعمه المطلق لهم بدءا بالتعويضات والتحفيزات المقدمة للمتضررين من الفيضانات والآثار المترتبة عن الجفاف.

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