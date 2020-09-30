الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين يجدد إلتزامه بتجسيد توصيات الندوة حول الإنعاش الإقتصادي

جدّد المكتب الوطني للإتحاد الوطني للمقاولين العموميين، إلتزامه التام بتجسيد توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الإقتصادي الجديد.

وكانت الندوة قد نظمت في شهر أوت الأخير بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان للمكتب، أن الأعضاء جددوا إستعدادهم الكامل لتكثيف الجهود للمساهمة بفعالية في تجسيد جميع الإجراءات الموصى بها.

واعتبروا أن المسعى المرجو من أجل التجسيد الفعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية ولإعطاء دفع قوي للإقتصاد الوطني.

وتابعت ذات المنظمة، أن التوصيات التي أقرتها الندوة والهادفة إلى تحسين مناخ المؤسسة ستسمح لها بالعمل في إطار سليم.

من خلال رفع مردودية وآداءات الوسيلة الوطنية للإنتاج، وبالتالي إدماج الإقتصاد الوطني في الطريق المستديم للنمو و التقدم”.

كما أعرب أعضاء المكتب عن ارتياحهم للإجراءات الإقتصادية الاخيرة التي اقرتها السلطات العمومية والتعليمة التي وجهها رئيس الدولة.

وأضاف المكتب، أن هذه المبادرة الحميدة تشكل حلقة إيجابية في الديناميكية المتخذة الرامية إلى رفع التجريم على فعل التسيير والسماح للمسيرين العموميين بمضاعفة المبادرات لتطوير الوسيلة الوطنية للإنتاج.

وكذا خلق مزيد من الثروة و مضاعفة فرص توفير مناصب شغل جديدة”.