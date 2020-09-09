الإتحاد الوطني للمقاولين ينفي مسؤوليته في الفيضانات 

نفى رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهتها مؤسسة “اسروت” للمقاولين بأنهم سبب الفيضانات الأخيرة.

ووجه قاسمي أصابع الاتهام وحمل المسؤولية إلى مؤسسة “أسروت” أنها هي التي لم تتولى تنظيف البالوعات كما يجب.

وأضاف المتحدث في إتصال هاتفي لـ “النهار أون لاين ” أن تنظيف البالوعات ليس مسؤولية المقاولين.

وقال أيضا: “كما أن الفيضانات الأخيرة المسجلة سببها كمية الأمطار الكبيرة، وكذا الضغط على المجاري بربط أحياء جديدة مع شبكة الصرف الصحي القديمة دون مخطط مدروس مما يسبب انسدادها” .

كما حمّل مسؤولية سوء انجاز العديد من مشاريع الأحياء والطرقات الصغيرة الى بعض رؤساء البلديات ومكاتب الدراسات والمصالح التقنية لهذه الجهة”.