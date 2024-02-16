الإتحاد في مهمة التدارك أمام السيسكاوة و بارادو يستقبل الكناري

تُلعب اليوم الجمعة، فعاليات الجولة 17 من فعاليات الرابطة المحترفة، بإجراء مواجهتي إتحاد خنشلة أمام إتحاد الجزائر وأتلتيك بارادو أمام شبيبة القبائل.

وسيحل الإتحاد ضيفا ثقيلا على إتحاد خنشلة، وكله عزما على تدارك السقوط المدوي في الجولة السابقة أمام أتلتيك بارادو.

وسيحتضن ملعب حمام عمار المواجهة، بداية من الساعة 15.30 مساء، واللقاء سيكون منقول عبر قناة التلفيزيون العمومي السادسة.

كما سيحتضن ملعب الدار البيضاء، مواجهة أتلتيك بارادو، أمام ضيفه شبيبة القبائل بداية من الساعة 15.30 مساء.

فيما يستقبل أولمبي شلف بملعب بومزاق محمد، منافسه نجم بن عكنون بداية من الساعة 16.45 مساء.