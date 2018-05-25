عاجل

الإتحاد مهدّد بنفاذ الإجازات الإفريقية في هذه الحالة !

الرياضة
  • -
  • 0
الإتحاد مهدّد بنفاذ الإجازات الإفريقية في هذه الحالة !
بقلم يونس رزيق

يسارع المدير العام لإتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار من اجل إيجاد ارضية اتفاق مع اللاعبين المنتهية عقودهم و الذين يحوزون على اجازة أفريقية بعد ان استهلكت الادارة السابقة 26 اجازة.

ولم يبق للاتحاد الا أربع اخرى ستكون من نصيب المستقدمين الجدد و قد يتقلص العدد الى اثنتين فقط في حال التحديد لعبد الرؤوف بن غيث و الحارس اسماعيل منصوري بعد تاريخ الفاتح جوان و لم تتصل إدارة الاتحاد لحد الساعة بالثنائي لتجديد العقد قبل نهايته حتى لا يستهلك إجازة إفريقية جديدة أين سيتم إحتسابهما مع المستقدمين الجدد في حال تجديد عقديهما بعد الفاتح جوان.

و خسر الاتحاد إجازة درفلو الذي احترف رسميا في هولندا إضافة الى نهاية إعارة حمزاوي في انتظار ترسيم رحيل عبد اللاوي.

و لم يستطع سرار الحسم في قضية المدرب و لا يزال يتخبط رغم بقاء اقل من أسبوعين على استئناف التدريبات المقررة يوم السادس جوان.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital