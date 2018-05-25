الإتحاد مهدّد بنفاذ الإجازات الإفريقية في هذه الحالة !

يسارع المدير العام لإتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار من اجل إيجاد ارضية اتفاق مع اللاعبين المنتهية عقودهم و الذين يحوزون على اجازة أفريقية بعد ان استهلكت الادارة السابقة 26 اجازة.

ولم يبق للاتحاد الا أربع اخرى ستكون من نصيب المستقدمين الجدد و قد يتقلص العدد الى اثنتين فقط في حال التحديد لعبد الرؤوف بن غيث و الحارس اسماعيل منصوري بعد تاريخ الفاتح جوان و لم تتصل إدارة الاتحاد لحد الساعة بالثنائي لتجديد العقد قبل نهايته حتى لا يستهلك إجازة إفريقية جديدة أين سيتم إحتسابهما مع المستقدمين الجدد في حال تجديد عقديهما بعد الفاتح جوان.

و خسر الاتحاد إجازة درفلو الذي احترف رسميا في هولندا إضافة الى نهاية إعارة حمزاوي في انتظار ترسيم رحيل عبد اللاوي.

و لم يستطع سرار الحسم في قضية المدرب و لا يزال يتخبط رغم بقاء اقل من أسبوعين على استئناف التدريبات المقررة يوم السادس جوان.