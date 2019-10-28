الإتحاد والشبيبة يتعرفان على موعد مبارياتهما في رابطة الأبطال

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد إجراء مباريات دور المجموعات، من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، لهذا الموسم.

وتعرف ممثلا الجزائر في هذه المنافسة، شبيبة القبائل، واتحاد العاصمة، على موعد مبارياتهما لحساب هذا الدور، من رابطة أبطال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

يوم 29 نوفمبر 2019

اتحاد العاصمة – الوداد البيضاوي

شبيبة القبائل – فيتا كلوب

06 ديسمبر 2019

بيترو لواندا – اتحاد العاصمة

النجم الساحلي التونسي – شبيبة القبائل

27 ديسمبر 2019

اتحاد العاصمة – سانداونز

الرجاء البيضاوي – شبيبة القبائل

14 فيفري 2020

سانداونز – اتحاد العاصمة

شبيبة القبائل – الرجاء البيضاوي

21 فيفري 2020

الوداد البيضاوي – اتحاد العاصمة

فيتا كلوب – شبيبة القبائل

06 مارس 2020

اتحاد العاصمة – بيترو لواندا

شبيبة القبائل – النجم الساحلي التونسي