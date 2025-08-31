الإتحاد و المولودية يتقاسمان نقاط “الداربي” و “الكناري” يفشل في تجاوز عقبة بن عكنون

خيم التعادل السلبي على قمة “داربي الجزائر” بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، في مباراة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

والتي احتضنها ملعب مصطفى تشاكر، بالبليدة.

المواجهة اتسمت بالندية والتكافؤ، لكنها افتقدت للنجاعة الهجومية من الطرفين، لتنتهي دون أهداف في لقاء أقل من المنتظر على مستوى الفرص والفعالية.

ولحساب ذات الجولة، فشل نادي شبيبة القبائل، في تجاوز عقبة نادي نجم بن عكنون، وإكتفى أمامه بالتعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة.

المباراة التي إحضتنها ملعب “20 أوت”، شهدت تقدم الزوار، عن طريق، رياض بودبوز، في الدقيقة الـ37، وفي آخر أنفاس الشوط الأول، عدل النجم النتيجة، عن طريق المهاجم، سعد عبد الجليل.

وبهذا يكون الوافد الجديد للرابطة المحترفة، نجم بن عكنون، قد حقق أول نقطة هذا الموسم، بعد أن سقط في الجولة الأولى، أمام مولودية وهران، بهدفين مقابل هدف.

للإشارة، يمتلك نادي شبيبة القبائل، مواجهة مؤجلة في رصيده أمام إتحاد العاصمة، لحساب الجولة الأولى، نفس الشيء للمولودية أمام شباب بلوزداد.