الإتحاد يتعرف على منافسه المحتمل في الدور الـ16 من أبطال إفريقيا

سيواجه إتحاد العاصمة، في الدور الـ16 من منافسة رابطة أبطال إفريقيا 2018، الفائز في مباراة مانغا سبور ضد إتحاد مانياما.

وسيفتتح إتحاد العاصمة مشواره في هذه المنافسة بالتنقل لمواجهة الفائز في هذه المباراة، على أن تجرى مباراة العودة بملعب “بولوغين”.

ويعد نادي مانغا سبور الغابوني، من الأندية المعروفة إفريقيا، وسبق له مواجهة شبيبة القبائل، ضمن نفس المنافسة موسم 2007.

أما إتحاد مانياما الكنغولي، فيعد فريقا مغمورا، شارك لمرة واحدة في كأس الكاف موسم 2008، أين أقصي من الدور الأول

للذكر أعفي أبناء سوسطارة من الدور التمهيدي لهذه المنافسة على اعتبار بلوغهم الدور النصف نهائي من الطبعة الماضية.