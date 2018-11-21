الإتحاد يتلقى أسرع هدف في البطولة العربية ضد المريخ

تلقى فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم الأربعاء أسرع هدف في كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم ضد المُضيف المريخ السوداني بعد 22 ثانية فقط.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تغريدة أشار فيها إلى ذلك.

وجاء في التغريدة:”أسرع هدف في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال الذي سجله قبل قليل مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن”.

وأضاف الإتحاد العربي في التغريدة:”كان الهدف في الثانية 22 وهو الهدف الأول له في مباراة اليوم لفريقه أمام فريق إتحاد العاصمة”.