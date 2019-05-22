الإتحاد يدفع ثمن معاقبة ركائز الفريق !

يتجه فريق إتحاد العاصمة بخطى ثابثة لتضييع لقب البطولة الثامن في تاريخه بعد التعثر المسجل في مباراة أول أمس الثلاثاء أمام مولودية وهرا بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وتقلص الفارق عن الملاحق شبيبة القبائل إلى نقطة واحدة فقط قبل جولة الفصل التي يستقبل فيها الكاناري فريق أهلي برج بوعريريج، فيما سينتقل فريق سوسطارة إلى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لمواجهة الشباب المحلي، وهو ما يجعل مهمة أشبال المدرب لمين كبير في غاية الصعوبة بالنظر إلى المعنويات المنحطة التي تحذو أشباله قبل مواجهة الأحد المقبل.

ويبدو أن فريق إتحاد العاصمة بصدد دفع الثمن غاليا عقب إستبعاده بعض الأسماء الرنانة والتي كان لها دور كبير في إعتلاء فريق سوسطارة صدارة ترتيب البطولة منذ الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، على غرار الحارس محمد لمين زماموش الذي كان بمثابة صمام الأمان والقائد الأول للفريق داخل وخارج أرضية الميدان، بالإضافة إلى المدافع فاروق شافعي الذي لم يكن يكتفي بالدفاع فقط، بل كان من بين أهم هدافي الفريق في السنوات الأخيرة، دون أن ننسى دور اللاعب رفيق بودربال الذي تم إستبعاده من النادي بسبب غيابه الغير مبرر عن التدريبات وهو الذي كان من بين أحد أهم الحلول بالنسبة للطاقم الفني في العديد من المباريات.