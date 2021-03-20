الإتحاد يستعرض عضلاته برباعية قبل الداربي العاصمي

حقق فريق إتحاد العاصمة ظهيرة اليوم السبت فوزا عريضا على ضيفه شبيبة سكيكدة في إطار الجولة الـ19 والأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة.

وسجل أهداف المباراة كل من البوركينابي حامد بيليم في الدقيقة الـ7، قبل أن يعدل مرزوقي النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ12، ليضيف بلقاسمي الهدف الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقائق 34-62 عن طريق ركلتي جزاء، ليختتم مهرجان الأهداف اللاعب بن خليفة في الدقيقة 90+1.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للمدرب الجديد منير زغدود الذي تمكن من إعادرة فريق سوسطارة إلى سكة الإنتصارات بعد أزمة النتائج التي عاشها الفريق العاصمي مع المدرب السابق تيري فروجي.

وتمكن رفاق اللاعب البوركينابي حامد بيليم من تحقيق الفوز برباعية مقابل هدف واحد أمام الفريق السكيكدي في إنتظار مباراة القمة المنتظرة يوم الجمعة المقبل أمام الغريم التقليدي مولودية الجزائر في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة.