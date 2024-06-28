الإتحاد يستهدف حارس المنتخب التونسي لتعويض الرحيل المرتقب لبن بوط

كشفت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي إتحاد العاصمة، قدمت عرضا للحارس الدولي التونسي، معز حسن.

وذلك تحسبا للرحيل المرتقب، لحارس الفريق الأول، أسامة بن بوط، الذي يمتلك عروضا مهمة من أحد أندية دوري روشن السعودي، حسب ما أفادت به مصادر موثوقة.

ووفقا لماذكره موقع “موزاييك أف أم” التونسي، فإن إدارة نادي إتحاد العاصمة، قدمت عرضا لحارس مرمى النادي الإفريقي، والمنتخب التونسي، معز حسن، للإنضمام إلى الفريق في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.