الإتحاد يسعى للتخلص من زماموش وتعويضه بموساوي

تسعى إدارة إتحاد العاصمة للتعاقد مع حارس نادي بارادو، توفيق موساوي، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة وتسريح الحارس الحالي زماموش.

ورغم الأداء الرائع الذي يقدمه زماموش مع سوسطارة، إلا أنّ الإدارة تُفكّر في التخلص من خدماته بأقرب الآجال.

وإتهمت إدارة الفريق العاصمي زماموش بالتشويش على المجموعة قبل مباراة الدور نصف النهائي لرباطة الأبطال أمام الوداد البيضاوي.

وكان زماموش، قد تحدث بإسم زملائه خلال تربص سيدي موسى، أين طالب بتسديد مستحقات اللاعبين العالقة منذ عدة أشهر.

ويتواجد حارس نادي بارادو توفيق موساوي في أحسن رواق لتعويض رحيل زماموش الذي قد يتجه لإنهاء مسيرته في الدوري السعودي.

وكانت إدارة سوسطارة، قد جدّدت اهتمامها بحارس دفاع تاجنانت بلال بوفناش خريج مدرسة بارادو.