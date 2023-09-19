الإتحاد يطوي صفحة السوبر ويستأنف تحضيراته لمواجهة الفتح الرباطي

إستأنفت تشكيلة إتحاد العاصمة، مساء أمس الإثنين، تحضيراتها تحسبا لمواجهة الفتح الرباطي المغربي، برسم ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور المجموعات لكأس الكنفدرالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق عبر “الفايسبوك”، صور أول حصة تدريبية بعد التتويج بالسوبر الإفريقي، والتي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين، والتي عرفت مشاركة كل اللاعبين باستثناء الجناح الأيمن نور الإسلام فتوحي.

ومن المنتظر، أن يتوجه وفد الإتحاد غدا الأربعاء نحو المغرب في رحلة غير مباشرة، تحسبا لمواجهة الفتح الرباطي المغربي يوم السبت.

وللإشارة، سيحتضن ملعب الحسن مولاي المقابلة بين الفريقين بداية من الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، وسيجرى لقاء العودة يوم الفاتح من أكتوبر بملعب ميلود هدفي على الساعة 20.00 مساءً.