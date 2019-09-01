الإتحاد يفوز بشق الأنفس ويلتحق بسرب الصدارة

تمكن سهرة اليوم الأحد، إتحاد العاصمة من تحقيق فوز شاق على ضيفه جمعية عين مليلة بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وشهد ملعب عمر حمادي ببولوغين تسجيل الضيوف الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة من اللقاء، ليعدل الإتحاد في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم اولاد البهجة بالنتيجة في الدقيقة 52 ليأتي الرد سريعا من قبل “لاصام” وبدقيقتين تم تعديل النتيجة.

منح الحكم ضربة جزاء للفريق المضيف ضيعها الليبي مؤيد اللافي بعد ان تصدى لها بولطيف ببراعة .

غير ان “سوسطارة” تمكنت من تحقيق الفوز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أخرى نفذها بنجاح ربيع مفتاح .

وبهذا الفوز إرتقى الإتحاد للصدارة المشتركة مع كل من الشبيبة، المولودية، الحمراوة، والبرج برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل .